Şanlıurfa’da gürültü kirliliğine geçit yok

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, şehirde gürültü kirliliğini önlemek amacıyla özel halk otobüslerine yönelik kapsamlı bir havalı korna denetimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekipleri tarafından denetimler, özellikle 'toplama merkezi' olarak bilinen bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan kontrollerde, otobüslerin alt bölümleri detaylı şekilde incelendi.

Araçlarda yasaklı olan havalı kornaların bulunup bulunmadığı denetlendi. Yapılan incelemelerde, bazı özel halk otobüslerinde mevzuata aykırı şekilde kullanılan havalı kornalara rastlandı. Tespit edilen havalı kornalar, görevli ekipler tarafından araçlardan tek tek sökülerek zabıta daire başkanlığına götürüldü. Sökülen bu parçaların imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi. Denetim kapsamında, araçlarında havalı korna bulunan otobüs sahiplerine ilgili mevzuat gereği cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücülere yüksek sesli korna kullanımının hem çevre hem de insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak, bu tür cihazları kullanmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Zabıta daire başkanlığı yetkilileri, özellikle şehir içi ulaşımda gürültü kirliliğine neden olan unsurlarla mücadele kapsamında denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Vatandaşların da bu tür konularda duyarlı olmaları ve gerektiğinde yetkili birimlere şikâyette bulunmaları istendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

