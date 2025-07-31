HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa'da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı

Şanlıurfa'daki bir hastanede dün akşam saatlerinde dehşet yaşandı, ortalık kana bulandı. İ.H.K adlı saldırgan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Şanlıurfa Valiliğinden saldırının detaylarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Şanlıurfa'da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı

Korkunç olay Eyyübiye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen İ.H.K, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde acil servise girdikten sonra girişte bulunan güvenlik görevlisi Harun Polat'a elindeki bıçakla saldırdı. Güvenlik görevlisini boğazından yaralayan şüpheli daha sonra gürültüyü duyarak dışarı çıkan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu'yu da karın bölgesinden bıçakladı.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 1

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Aydoğdu ve Polat, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 2

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis, şüpheli İ.H.K'yi gözaltına aldı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 3

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 4

Her 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 5

ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da kentteki tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 6

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği kaydedildi.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 7

Hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise saldırganın hastane koridorunda dolaştığı ve güvenlik görevlisi ile doktora saldırdığı anlar yer alıyor.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 8

VALİ HASAN ŞILDAK'TAN YARALILARA ZİYARET

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Aydoğdu ile Polat'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Şanlıurfa da hastane kan gölüne döndü! Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi... Suç aletiyle birlikte yakalandı 9

Vali Şıldak ve beraberindekiler, daha sonra yaralıların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk'ten bilgi aldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Schengen'de yeni dönem başlıyor: 12 Ekim'de uygulanmaya başlayacakSchengen'de yeni dönem başlıyor: 12 Ekim'de uygulanmaya başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve rütbe kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve rütbe kararları Resmi Gazete'de

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa açıklama güncelleme saldırı valilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye Maden İşçileri Sendikası grevi 60 gün ertelendi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası grevi 60 gün ertelendi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Victor Osimhen, İstanbul'a geldi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Osimhen canlı yayında rekor kırdı

Victor Osimhen, İstanbul'a geldi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Osimhen canlı yayında rekor kırdı

Yer: Taksim! Metroya inen yaşlı adama dehşeti yaşattılar

Yer: Taksim! Metroya inen yaşlı adama dehşeti yaşattılar

Arnavutköy'de tartışma kanlı bitti... Şüpheli kümeste yakalandı

Arnavutköy'de tartışma kanlı bitti... Şüpheli kümeste yakalandı

İmamoğlu'nun diploma davasında yeni karar!

İmamoğlu'nun diploma davasında yeni karar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.