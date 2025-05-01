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Şanlıurfa'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Şanlıurfa 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Şanlıurfa'da bugün hava bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Şanlıurfa'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, bulutlu bir gökyüzü ile 26°C sıcaklık bekleniyor. Bu durum, şehrin tipik Akdeniz ikliminin etkisini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 2 Mayıs Cuma günü zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 10°C arasında değişecek. 3 Mayıs Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında olacak. 4 Mayıs Pazar günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında değişecek. 5 Mayıs Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 14°C arasında olacak. 6 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C ile 16°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve güneşli olması bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıkların 32°C'ye kadar yükselmesi, sıcak hava dalgası riski oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Gün ortasında dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması gerekiyor. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltabilir. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle, sıcak hava dalgasına karşı tedbirli olunması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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