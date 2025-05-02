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Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa 02 Mayıs Cuma hava durumu!

Şanlıurfa 02 Mayıs Cuma hava durumu merak ediliyor. Şanlıurfa'da bugün bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa 02 Mayıs Cuma hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Şanlıurfa'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 10°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmalarını gerektiriyor.

3 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında değişecek. 4 Mayıs Pazar günü, hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 25°C ile 15°C arasında seyredecek. 5 Mayıs Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklıklar 23°C ile 14°C arasında olacak. Bu günlerde daha serin bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı düşünülüyor. Özellikle 2 Mayıs'taki yağışlı hava için hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yağmura karşı koruyucu önlemler alması gerekiyor. Ayrıca, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Diğer günlerde ise güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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