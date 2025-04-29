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Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa 29 Nisan Salı hava durumu!

Şanlıurfa 29 Nisan Salı hava durumu merak edildi. Bugün Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli geçecek.

Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa 29 Nisan Salı hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Şanlıurfa'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarlarında seyredecek. Gece sıcaklığın 13°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %26 düzeyinde kalacak. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden saatte 15-25 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığının 26°C olması tahmin ediliyor. 1 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Nem oranının %23 ile %37 arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 22-37 km hızla esmesi öngörülüyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden hafif bir ceket bulundurmak faydalı olabilir. Gün içinde etkili olabilecek güneş ışınlarına karşı güneş koruyucu kullanmak cildinizi korumak için önemlidir.

Özellikle 2 Mayıs Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Bu nedenle, bu tarihte açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları önerilir.

Genel olarak önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacak. Hava şartlarına uygun giyinerek ve güneş koruyucu kullanarak dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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