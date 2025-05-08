Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Şanlıurfa'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında ölçülecek. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları dikkate alındığında, hava koşulları mevsime uygundur.

9 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 30°C civarında seyredecek. 10 Mayıs Cumartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar çıkabilir. Bu dönemde Şanlıurfa'nın tipik sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması da gereklidir.

Şanlıurfa'nın Mayıs ayı genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.