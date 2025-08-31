HABER

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Kent merkezinde 3 Ağustos'ta Merve Yıldırım'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Yıldırım ile Avcı aileleri arasında husumet başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile kanaat önderleri barış için girişimde bulundu.

Ailelerin ikna edilmesinin ardından Karşıyaka Mahallesi Yıldız Camisi'nde barış yemeği düzenlendi.

Salavat getirerek Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini belirtti.

Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, barışa katkı sunan iki tarafa da teşekkür ederek, "Yaşanan elim kaza çok üzücüdür ancak takdiri ilahidir. Bu kazayı kimse istemezdi. Yıldırım ailesine acılarına rağmen barış sürecine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Avcı ailesi de iradesini ortaya koyarak sürece destek verdi. Bu süreçte bizim adımıza çaba gösteren İbrahim Kaymaz kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Barış, her zaman hayır ve bereket getirir." ifadelerini kullandı. (AA)

Şanlıurfa
