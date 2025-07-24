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Şanlıurfa'da içinde hamile kadın olan aracın önünü kesen 3 trafik magandası tutuklandı

Şanlıurfa'da trafikte içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü keserek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da içinde hamile kadın olan aracın önünü kesen 3 trafik magandası tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı üzerinde yaşandı. Trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası alkolü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içersinde yer aldığı otomobilin önünü kesti. Grup içinde bazıları aracın camına vurarak tehdit, hakaret ve yumruklu saldırıda bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ "GEREĞİ YAPILDI" BAŞLIĞIYLA DUYURDU

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Çankaya Mahallesi GAP Bulvarı üzerinde bir aracın yol vermeme nedeniyle diğer aracın önünü keserek camına vurması, tehdit ve hakarette bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığını belirtti.

Şıldak, "Ayrıca araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısız davranışlar sergileyerek araç kullanmak fiillerinden dolayı trafik para cezası uygulanmış. Aday sürücü olan şüphelinin sürücü belgesine daimi olarak el konulmuştur. Kamu düzenini tehdit eden her türlü davranışın sorumluları tespit edilerek adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa trafik kavga
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