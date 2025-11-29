Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakubiye Mahallesi’nde oturan Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darbedildiği öne sürülen Emine Ç., babaevine sığındı. Bunun üzerine akraba olan iki aile arasında telefonla sözlü tartışma yaşandı.

SİLAHLI KAVGADA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine akraba iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet ettiği 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve özel harekat timleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahmut Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Reşit Ç. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...