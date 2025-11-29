HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakubiye Mahallesi’nde oturan Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darbedildiği öne sürülen Emine Ç., babaevine sığındı. Bunun üzerine akraba olan iki aile arasında telefonla sözlü tartışma yaşandı.

Şanlıurfa da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı 1

SİLAHLI KAVGADA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine akraba iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet ettiği 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve özel harekat timleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahmut Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı 2

Ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Reşit Ç. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

28 Kasım 2025
28 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yağma, tefecilik ve kumar operasyonu: 15 tutuklamaYağma, tefecilik ve kumar operasyonu: 15 tutuklama
ABD Basını: Trump ve Maduro geçen hafta görüştüABD Basını: Trump ve Maduro geçen hafta görüştü
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı kavga silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.