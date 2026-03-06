HABER

Şanlıurfa'da İran'a yönelik saldırıya tepki

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen grup, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

Şanlıurfa'da İran'a yönelik saldırıya tepki

Balıklıgöl Platosu içerisindeki Mevlid-i Halil (Dergah) Camisi önünde toplanan yüzlerce kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.
Grup adına açıklama yapan İbrahim Coşkun, "Irak'tan Libya'ya, Gazze'den İran'a, hep aynı alçaklık, hep aynı bahaneler ve benzer senaryolar çiziliyor. Zulme rıza zulümdür. Zalime karşı durmak ise imani, ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Son dönemde İslam coğrafyasının kalbinde şahit olduğumuz sistematik saldırılar artık bölgesel bir çatışma boyutunu aşmış, küresel bir sömürü ve zulüm mekanizmasının topyekün imha stratejisine dönüşmüştür. Gazze'den Lübnan'a, Suriye'den Yemen'e ve son olarak İran'ın egemenlik haklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, sadece askeri bir hamle değil, İslam ümmetinin onuruna, birliğine ve geleceğine yönelik açık bir kuşatma girişimidir. Emperyalist barbarlık, Filistin'de, Bosna'da, Irak'ta, Afganistan'da, milyonlarca canı katleden zihniyet, bugün aynı merkezden beslenerek, coğrafyamızı, bir açık hava mezarlığına çevirmek istemektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası grup sloganlar eşliğinde olaysız bir şekilde dağıldı.
Şanlıurfa
