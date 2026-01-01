HABER

Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle 67 iş yerinin çatısı çöktü

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 67 iş yerinin çatısı çöktü.

Kentte ağırlaşan kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

İki gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali'nde karın ağırlığını taşıyamayan bazı iş yerlerinin çatıları çöktü.

Esnaf, çöken çatıların altında kalan mallarını ve araçlarını kurtarmak için çaba gösterdi.

Hal bölgesinde 7 vinç, çöken çatıların kaldırılması için çalışma yaptı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 67 iş yerinin çatısının çöktüğü öğrenildi.

Şanlıurfa
