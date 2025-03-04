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  4. Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

04.03.2025 07:02
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Uçar'ın kullandığı otomobil ile Müslüm Yılmaz'ın kullandığı otomobil Yanaloba kırsal mahallesi yakınlarında çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynel Abidin Uçar (23), Müslüm Yılmaz (20), Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

VALİ ŞILDAK OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine giderek incelemede bulundu. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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