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Şanlıurfa'da klimasız yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına para cezası uygulandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, kavurucu sıcaklarda klimasız yolcu taşıyan 145 toplu taşıma aracına para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da klimasız yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına para cezası uygulandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Araçlara binen zabıta ekipleri, klima sistemlerini yerinde kontrol ederek, eksiklik tespit edilen araçlara yasal işlem uyguladı.

Kent merkezi ve 13 ilçede yapılan denetimler sonucunda, klimalarını çalıştırmadığı tespit edilen 145 toplu ulaşım aracına 428 bin 185 lira idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, toplu taşıma araçlarında klima çalıştırmayan sürücüler ya da diğer şikayetlerini belediye iletişim merkezlerine bildirmeleri istendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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