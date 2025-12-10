HABER

Şanlıurfa'da korku filmi gibi olay! Eşini dövüp öldü sandı, kaza süsü vermeye çalıştı...

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan, evde döverek ağır yaraladığı eşi Halime Bertan’ın öldüğünü düşününce olayı gizlemek için trafik kazası süsü vermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, Mehmet Bertan gözaltına alındı.

Şanlurfa'da korkunç olay, pazar günü Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA BAYGIN HALDE BULUNDU

Ekipler araçta Halime Bertan’ı baygın buldu. Bertan’ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü Mehmet Bertan’ın ise olayda yara almadığı belirlendi.

Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZA SONUCU DEĞİL, DARP YÜZÜNDEN OLMUŞ

Tedaviye alınan Halime Bertan’ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜP, KAZA SÜSÜ VERMİŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan’ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi.

Bertan’ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma Mehmet Bertan’ı gözaltına aldı.

Halime Bertan’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

