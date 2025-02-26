HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şanlıurfa'da korkunç olay... Komşuların köpek besleme kavgası katliama döndü! 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da korkunç olay... Komşuların köpek besleme kavgası katliama döndü! 2 ölü, 2 yaralı

26.02.2025 16:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da komşu olan iki aile arasında köpek besleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Özay evindeki av tüfeği ile komşularına ateş açtı. Silahlı saldırıda Hüseyin Özbay (77) ve eşi Dursun Özbay (73) hayatını kaybetti, oğulları Yusuf Özbay (23) ile gelini İsmet Özbay (24) yaralandı. Jandarma Özay'ı suç aleti olan tüfekle yakaladı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da korkunç olay... Komşuların köpek besleme kavgası katliama döndü! 2 ölü, 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özbay’ın evinin bahçesinde beslediği köpeğin havlaması nedeniyle, 3 ay önce yan eve taşınan komşusu Cafer Özay ile aralarında tartışma çıktı.

1

POMPALIYLA KOMŞULARINA ATEŞ AÇTI

Tartışmaya Hüseyin Özbay’ın eşi Dursun Özbay, oğlu Yusuf Özbay ve gelini İsmet Özbay da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Özay, evindeki av tüfeğini alıp, komşularına ateş açtı.

2

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan incelemede Hüseyin ve Dursun Özbay'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

7

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Yusuf ve İsmet Özbay çifti ise ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

95

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Cafer Özay ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle, yakalanıp gözaltına aldı.

96

Hüseyin ve Dursun Özbay’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Sosyal medya ayağa kalktı! Cansız bedenini brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldüSosyal medya ayağa kalktı! Cansız bedenini brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü
Trump'ın skandal 'Gazze' paylaşımı sonrası tepkiler çığ gibi! "Emin olmak için on kez kontrol ettim..."Trump'ın skandal 'Gazze' paylaşımı sonrası tepkiler çığ gibi! "Emin olmak için on kez kontrol ettim..."
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın skandal 'Gazze' paylaşımı sonrası tepkiler çığ gibi! "Emin olmak için on kez kontrol ettim..."

Trump'ın skandal 'Gazze' paylaşımı sonrası tepkiler çığ gibi! "Emin olmak için on kez kontrol ettim..."

Dilmen'den G.Saraylı yıldız için itiraf! "Keşke F.Bahçe alsaydı"

Dilmen'den G.Saraylı yıldız için itiraf! "Keşke F.Bahçe alsaydı"

12 günde zamlandı! Fiyatlarda ciddi artış var

12 günde zamlandı! Fiyatlarda ciddi artış var

Evliliğiyle gündem olan İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na avukatıyla geldi!

Evliliğiyle gündem olan İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na avukatıyla geldi!

Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek'ten çok konuşulacak paylaşım

Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek'ten çok konuşulacak paylaşım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.