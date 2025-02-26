Şanlıurfa'da korkunç olay... Komşuların köpek besleme kavgası katliama döndü! 2 ölü, 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özbay’ın evinin bahçesinde beslediği köpeğin havlaması nedeniyle, 3 ay önce yan eve taşınan komşusu Cafer Özay ile aralarında tartışma çıktı.

POMPALIYLA KOMŞULARINA ATEŞ AÇTI

Tartışmaya Hüseyin Özbay’ın eşi Dursun Özbay, oğlu Yusuf Özbay ve gelini İsmet Özbay da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Özay, evindeki av tüfeğini alıp, komşularına ateş açtı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan incelemede Hüseyin ve Dursun Özbay'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Yusuf ve İsmet Özbay çifti ise ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Cafer Özay ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle, yakalanıp gözaltına aldı.

Hüseyin ve Dursun Özbay’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır