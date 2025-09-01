HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Hıdır Çakmak (59) hayatını kaybetti, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kuzenler arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Güvenir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası cinayet şüphelisi 3 kişi, jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de bir deprem dahaBalıkesir'de bir deprem daha
Yer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdüYer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdü

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.