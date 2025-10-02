Şanlıurfa'da organik atıklar hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'nde yemek artıkları ile hal ve pazar yerlerinden toplanan organik atıklar işlenerek hayvan mamasına dönüştürülüyor.

Üretilen mamalar, belediyeye ait hayvan barınağındaki kedi ve köpeklerin beslenmesinde kullanılıyor.

Uygulama sayesinde hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de belediye bütçesinden tasarruf sağlanıyor. Ayrıca doğanın korunmasına da katkı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gıda Mühendisi Esra Çimen, mamaların dağıtım öncesinde çeşitli tıbbi kontrollerden geçirildiğini belirtti.

Ürünlerin katkı maddesi içermediğini vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir mama üretiyoruz. Tamamen organik atıklardan elde edilen mamamız, artık yemek, et ve ekmek kırıntılarının modern cihazlarda işlenip paletlenmesiyle hazırlanmakta ve sevimli dostlarımıza sunulmaktadır." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır