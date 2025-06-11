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Şanlıurfa’da orman yangını: Alevlerin petrol istasyonuna sıçramaması için seferber oldular

Şanlıurfa Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekili tarlaya da sıçrayan alevler, petrol istasyonuna sıçramadan son anda söndürüldü.

Şanlıurfa’da orman yangını: Alevlerin petrol istasyonuna sıçramaması için seferber oldular
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Şanlıurfa - Adıyaman karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etmeye çalıştı.

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Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, buğday tarlasına sıçradı. Kısa surede ilerleyen alevler, yol kenarındaki bir petrol istasyonuna doğru gitti. Araçlarını durduran sürücüler, itfaiye ekiplerinin yardımına koşarak alevlerin petrol istasyonuna sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangında çok sayıda çam ağacı ile ekili arazi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa orman yangını Petrol
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