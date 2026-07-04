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Şanlıurfa'da otomobil millet bahçesine uçtu: 1 kişi yaralandı

Birecik ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil millet bahçesine düştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil millet bahçesine uçtu: 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin millet bahçesine uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik Kelaynak Yolu’nda, Kelaynak İstasyonu yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa da otomobil millet bahçesine uçtu: 1 kişi yaralandı 1

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak millet bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa da otomobil millet bahçesine uçtu: 1 kişi yaralandı 2

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Birecik Otomobil kaza
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