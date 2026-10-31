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Şanlıurfa’da otomobil şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Siverek-Hilvan kara yolunun 21’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil Demirbaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim Halil Demirbaş ile yolcu Yavuz Dağtekin hafif yaralanırken, araçta bulunan Halit Öz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sırasında yoldan geçmekte olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da aracını durdurarak kazazedelerin yakınlarıyla ilgilenip, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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