HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İ.H.S. idaresindeki 63 AFH 238 plakalı otomobil, Ş.Ş. yönetimindeki 63 AEN 463 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 63 AFH 238 plakalı otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrolü bir şekilde sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta yola dökülen kaygan madde zincirleme kazaya neden olduSinop'ta yola dökülen kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu
Bursa’da korkutan yangınBursa’da korkutan yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.