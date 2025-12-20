Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İ.H.S. idaresindeki 63 AFH 238 plakalı otomobil, Ş.Ş. yönetimindeki 63 AEN 463 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 63 AFH 238 plakalı otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrolü bir şekilde sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır