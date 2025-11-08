HABER

Şanlıurfa'da pamukların altında kalan 19 yaşındaki Nurullah öldü

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde, pamuk yüklü römorkta uyuyan Nurullah Bertan (19), biçerdöverin boşalttığı kilolarca ağırlığındaki pamuğun altında kalıp yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da pamukların altında kalan 19 yaşındaki Nurullah öldü

Olay, sabah saatlerinde Yukarıderen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah Bertan sabah saatlerinde pamuk yüklü römorkta uyuyakaldı. Tarlada hasat yapan biçerdöver sürücüsü Cemal Olgun'un (38) ise farkında olmadan topladığı pamuğu römorka boşalttığı öne sürüldü. Pamuklar, römorkta uyuyan Bertan’ın üzerine düşüp nefes almasını engelledi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nurullah Bertan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Bertan’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Biçerdöverin sürücüsü Cemal Olgun, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

