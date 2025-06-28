Şanlıurfa'da şehit çocuklarına anlamı destek

Urfa City AVM fuaye alanında organize edilen ve 2 gün sürecek olan kermese TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, TBMM İdari Amiri İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Abdurrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdi Kaya, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, il emniyet müdürlüğü müdür yardımcıları, amirler ve personeller katıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un eşleri Sengül Aksoy başta olmak üzere birçok polis eşlerinin birlikte yürüttüğü kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kermeste gıda ürünleri, giyim, mutfak, hediyelik eşya, oyuncak gibi birbirinden farklı birçok ürün satışa sunuldu.

Kermeste satışa sunulan ürünlerin yanı sıra il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, KOM ve Narkotik şube ekipleri de bilgilendirme amaçlı vatandaşlarla broşürler dağıttı.

Kermese katılan TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ burada yaptığı açıklamasında Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un eşleri Sengül Aksoy ve diğer polis eşlerine böylesi anlamlı bir etkinliği organize ettikleri için teşekkürlerini ileterek tüm Urfalıları kermese gelerek destek vermelerini istedi.