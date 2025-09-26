HABER

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonla çok sayıda silah ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet MP5 makinalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 560 adet kaleşnikof fişeği, 10 adet kaleşnikof şarjörü, 1 silah üstü dürbün, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen takı, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen kase, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen bilezik parçası, 49 sikke ve 1 adet el detektörü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

