Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan 2 kişi 3 gündür aranıyor

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek (12) ile yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin’i (23) arama çalışmaları sürdürülüyor. Bölgedeki arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri tarafından 3’üncü gününde de devam etti.

Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmasını sürdürüyor.

(İHA)