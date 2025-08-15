Şanlıurfa'da tarihi sokaklar aydınlatılıyor! İmzalar atıldı: "Tarihi dokuyu geleceğe taşıyacağız"

Şanlıurfa’da tarihi ve turistik alanları gece de görünür kılmak, turizmi canlandırmak ve güvenliği artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Eyyübiye ilçesindeki tarihi cadde ve sokakları kapsayan kapsamlı aydınlatma projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Şanlıurfa Valiliği'nde gerçekleşen imza törenine; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü Yaşar Arvas katıldı.

GÜLPINAR: “ŞANLIURFA’NIN TARİHİ DEĞERLERİNİ KORUMA VE GELİŞTİRME KARARLILIĞINDAYIZ”

Başkan Gülpınar, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarihi bölgelerimiz, kültürel mirasımız ve turizm potansiyelimiz Şanlıurfa’nın en değerli hazineleridir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu değerleri koruma, geliştirme ve turizme kazandırma konusunda üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiriyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol ile Eyyübiye ilçemizdeki tarihi cadde ve sokaklarımız modern aydınlatmalarla buluşacak, hem güvenlik hem de turizm açısından büyük bir kazanım elde edeceğiz. Geceleri de hayat bulan bu sokaklarımız, şehrimizin tarihini daha geniş kitlelere ulaştıracak. Bu çalışmanın Şanlıurfa’mıza hayırlı olmasını diliyor, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’nın tarihi dokusunu geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Protokolle, Eyyübiye ilçesindeki tarihi dokunun bulunduğu bölgelerde kapsamlı bir aydınlatma çalışması yapılacak.

PROJENİN ANA HEDEFİ: GECEYİ DE TURİZME KAZANDIRMAK

Projenin ana hedefi, Şanlıurfa’nın zengin tarihi ve turistik alanlarını gece de cazibesini koruyarak turizme kazandırmak. Aynı zamanda, bu bölgelerde güvenliğin artırılması, konuk evlerine erişimin kolaylaştırılması ve yeni konaklama tesislerinin açılmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Aydınlatmanın yalnızca estetik bir unsur olmadığı, aynı zamanda turistik gelişim ve güvenlik açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

HANGİ BÖLGELER AYDINLATILACAK?

Protokol kapsamında proje; Eyyübiye ilçesinde yer alan Camikebir, Kadıoğlu, Yenimahalle, Kurtuluş, Bıçakçı, Türkmeydanı, Pınarbaşı ve Yakubiye mahallelerinde uygulanacak. Bu mahallelerdeki tarihi ve turistik sokaklar, özel bir aydınlatma çalışmasıyla hem estetik açıdan daha cazip hale getirilecek hem de gece saatlerinde daha güvenli bir ortam sağlanacak.

İlerleyen süreçte, keşif çalışmaları sırasında bu mahallelerin devamı niteliğinde olan ve turistlerin ziyaret etmesi muhtemel gelişim alanları da proje kapsamına alınabilecek. Gerekli görülmesi durumunda komisyon kararıyla bu alanlara ilaveler yapılabilecek veya bazı alanlar kapsam dışına çıkarılabilecek.

Protokol çerçevesinde Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve DEDAŞ arasında etkin bir koordinasyon sağlanacak. Elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ, projeye dair tüm keşif, izin ve yatırım işlemlerinden sorumlu olacak. Aydınlatma sistemlerinin kurulumu da yine DEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek.