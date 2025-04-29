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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu; 5 tutuklama

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekiplerinin telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu; 5 tutuklama
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekiplerinin telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da jandarmaya başvuran bir kişi, telefonla kendisini arayan ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, mağdur kişinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden arandığı tespit edildi. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan 7 cep telefonu, 8 SİM kart ile 22 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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