Şanlıurfa'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.D. idaresindeki otomobil, tali yola dönmek isteyen S.A. (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü İ.D. ile araçlardaki M.D., Z.A., İ.A. ve K.A. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.