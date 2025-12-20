HABER

Şanlıurfa'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.D. idaresindeki otomobil, tali yola dönmek isteyen S.A. (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü İ.D. ile araçlardaki M.D., Z.A., İ.A. ve K.A. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa
