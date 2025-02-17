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  4. Şanlıurfa'da üvey anne dehşeti! Çocuklarını önce hortumla dövdüler sonra buz gibi havada soğuk suyla çıplak şekilde yıkadılar

Şanlıurfa'da üvey anne dehşeti! Çocuklarını önce hortumla dövdüler sonra buz gibi havada soğuk suyla çıplak şekilde yıkadılar

17.02.2025 18:18
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 18:18
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Şanlıurfa'da yürek burkan olay! Bir baba ve üvey anne, 5 ve 7 yaşındaki çocuklarına soğukta işkence etti. Hortumla dövüp, buz gibi havada çıplak şekilde yıkadılar! Çocukların çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine polis harekete geçti. Vicdanları sarsan görüntüler sonrası baba tutuklandı, çocuklar devlet korumasına alındı.

Şanlıurfa'da çocuklarını hortumla dövüp soğuk havada, çıplak bir şekilde damda yıkayan baba ve üvey anne gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir baba ve üvey anne 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını, iddiaya göre tuvaletlerini altlarına yaptıkları için soğuk su ile çıplak bir şekilde yıkadı. Soğuk su ile yıkanan çocuklar daha sonra hortumla dövüldü. Çocuklarının ağlama seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

polise

BABA VE ÜVEY ANNE GÖZALTINA ALINDI

Anne ve babanın boşanması sonrası çocuklardan 2’sinin babaanne ile, 2’sinin ise üvey anne ve baba ile yaşadığı öğrenildi. Çocuklara şiddet uyguladığı öne sürülen baba ve üvey anne, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

polis

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği konu ile ilgili açıklamasında, "16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan bazı haberlerde ‘’Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı" yönündeki iddialarla ilgili olarak valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 16.02.2025 tarihinde gündeme gelen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çok hızlı şekilde gerekli çalışmalar yapılarak
kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle koruma altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa işkence Hortum Üvey anne baba
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