Şanlıurfa'da yeğenini kurtarmaya çalışan amca boğuldu

Kasımkuyu Mahallesi'ndeki baraj gölü civarında ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki M.C.P., suya düşen topunu almak isterken suda kayboldu. Durumu gören amca Naif Polat (30), suya girerek yeğenini kurtardığı sırada gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Bozova Bot Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polislerin çalışması sonucu Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)
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