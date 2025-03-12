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  4. Şanlıurfa'da yol genişletme çalışması! Belediye Başkanı Gülpınar yerinde inceledi

Şanlıurfa'da yol genişletme çalışması! Belediye Başkanı Gülpınar yerinde inceledi

12.03.2025 17:29
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha verimli ve güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı kamulaştırma projeleriyle altyapıyı güçlendirmeye devam ediyor. Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinde kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yapı yıkımlarına başlandı.

Şanlıurfa'da yol genişletme çalışması! Belediye Başkanı Gülpınar yerinde inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Kasım Gülpınar da ekibi ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Yıkım işlemlerinin ardından gerçekleştirilecek yol genişletme çalışmalarının bölgedeki ulaşım ağını rahatlatması planlanıyor.

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600 METRELİK YOL GENİŞLETİLECEK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinde kamulaştırma çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Gülpınar çalışma ekibine çalışmaların vatandaşların mağduriyetine neden olmaması yönünde direktiflerde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, şehirdeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve modernize etmek amacıyla kamulaştırma çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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Bu kapsamda, Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen toplam 600 metrelik yolun genişletilmesi için kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. Yolun genişliği 25 metre olacak şekilde planlanan projeyle, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

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YIKIM ÇALIŞMALARINA START VERİLDİ

Projede toplamda 59 bağımsız yapı bulunuyor. Bunlardan 22’siyle uzlaşma sağlanarak kamulaştırma süreci hızlandırıldı. Geriye kalan yapılar için uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Kamulaştırma sürecinin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Bilden ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Aydın Aydemir’in katılımıyla bölgede yıkım çalışmalarına start verildi.

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Şanıurfa Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen, 600 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yol, Çanakkale 18 Mart Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na bağlantı sağlayacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen yol genişletme çalışmaları, bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

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MUHTAR ÇİÇEK’TEN BAŞKAN GÜLPINAR’A TEŞEKKÜR

Bölgedeki yol genişletme çalışmalarını memnuniyetle karşılayan Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı'na teşekkür etti. Mahallenin büyük sorunlarından birinin daha çözüme kavuşacağını belirten Muhtar Çiçek, “Büyükşehir Belediyemiz çalışıyor. Önce tapu sorununu çözdü, şimdi de yolumuz genişleyecek. Çalışmalar tamamlandığında trafik sorunu da çözülecek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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Şanlıurfa
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