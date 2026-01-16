Şanlıurfa’daki grup yolunda çalışmalar devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kırsal bölgelerinde başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Eyyübiye’ye bağlı Yardımcı Mahallesi ile Haliliye’ye bağlı Kısas Mahallesi arasındaki 12 kilometrelik yolu sıcak asfaltla buluşturmak için mesai harcıyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu güzergahta altyapı ve dolgu işlemleri tamamlandı. Yol zemininde gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından mekanik serme çalışmalarına geçildi. Ekiplerin titizlikle sürdürdüğü bu aşamanın tamamlanmasının ardından, yolun sıcak asfaltla kaplanması planlanıyor. Böylece hem yol genişliği artırılacak hem de uzun yıllar dayanıklı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Yapılan çalışmalar, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yolun eski halinin dar ve bozuk olduğunu, özellikle karşılıklı araç geçişlerinde büyük zorluk yaşandığını ifade ederek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ettiler.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır