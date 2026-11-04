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Şanlıurfa’dan dikkat çeken çıkış: ""Büyükşehir ile ilgili sorumluluk almaya hazırız ve varız"

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, katıldığı canlı yayında siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak istediğini dile getiren Canpolat, "Geleceğe yönelik olarak da Büyükşehir ile ilgili hazırız ve varız" dedi.

Şanlıurfa’dan dikkat çeken çıkış: ""Büyükşehir ile ilgili sorumluluk almaya hazırız ve varız"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, konuk olduğu televizyon programında belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Programda siyasi kariyerine ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı hedefini açıkladı.

"ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTERİM"

Şanlıurfa'ya hizmet etmenin kendileri için büyük bir önem taşıdığını belirten Canpolat, gelecekte daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin hedefini açıkça dile getiren Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim de sevdamız Şanlıurfa. Büyük sevdamız Şanlıurfa. Şanlıurfa'ya dair hayallerimizi gerçekleştirmek ve hizmet etmek için partimizin çeşitli kurullarından ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla birlikte ve en önemlisi halkımızın teveccühü, Allah'ın da takdiriyle elbette ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak isterim. Şanlıurfa'ya hizmette daha büyük sorumluluk almaya hazır olduğumuzu da buradan ifade edeyim."

Şanlıurfa’dan dikkat çeken çıkış: ""Büyükşehir ile ilgili sorumluluk almaya hazırız ve varız" 1

"MESELEMİZ MAKAM, MEVKİ DEĞİL"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı hedefinin makam arayışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Canpolat, önceliklerinin vatandaşlara hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Canpolat, açıklamasının devamında, "Bizim meselemiz makam, mevki değil.
Tamamıyla vatandaşa hizmettir. Bu doğrultu çerçevesinde şu anda da hizmetkârız. Geleceğe yönelik olarak da Büyükşehir'le ilgili hazırız ve varız" dedi.

Şanlıurfa’dan dikkat çeken çıkış: ""Büyükşehir ile ilgili sorumluluk almaya hazırız ve varız" 2

BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK YAKTI

Canpolat'ın açıklamaları, önümüzdeki yerel seçimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma isteğinin açık bir mesajı olarak değerlendirildi.

Adaylık konusunda AK Parti'nin ilgili kurullarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına işaret eden Canpolat, nihai kararda Şanlıurfa halkının desteğinin de belirleyici olacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Şanlıurfa
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