HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugünkü Şanlıurfa hava durumu, ılıman sıcaklıklarıyla halkın ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 01 Kasım 2026’da sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşin keyifli ısıtması açık havada zaman geçirme isteğini artırıyor. Ancak akşam saatlerinde serinlemenin etkisi hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artarak 22 ile 25 dereceye ulaşması bekleniyor. Yerel halk ve turistler için etkinlikler dolu bir atmosfer hazırlanıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugünkü Şanlıurfa hava durumu karakteristik iklim özelliklerini yansıtıyor. Yerel halkı ve ziyaretçileri etkiliyor. 01 Kasım 2026’da hava oldukça ılıman. Gün içerisinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu, Şanlıurfa’nın tipik sonbahar havasıyla uyumlu bir sıcaklık aralığı. Açık havada vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün var.

Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. İlerleyen saatlerde güneşin ılımlı ısıtması, dışarıda vakit geçirmek için keyifli anlar sunuyor. Ancak gün içinde kırağı etkisi görülebilir. Dışarı çıkmadan önce kalın giysiler tercih edilmelidir. Gün batımına yaklaşırken havanın serinlemesi bekleniyor. Akşamüstü planı olanlar bir ceket bulundurmayı unutmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkate değer değişiklikler gösterebilir. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların hafif artması öngörülüyor. 22 ile 25 derece civarına ulaşması bekleniyor. Bu durum, Şanlıurfa’nın canlı sokaklarında daha fazla insan görünmesini sağlayacak. İlerleyen günlerde akşam sıcaklıklarının düşmesi muhtemeldir. Akşam açık havada zaman geçirenler kalın giysiler tercih etmelidir.

Bahar aylarına özgü yeşillik ve tarihi atmosfer, bu dönemde etkinliklerle dolup taşacaktır. Hava durumu elverişli hale gelirken açık hava etkinliklerini düşünenler için bazı önlemler alınmalıdır. Günlük giysi seçimlerinin yanı sıra şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yerel veriler, kısa süreli yağışların gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu oldukça ılıman ve keyifli. Mevsimin getirdiği değişikliklerle Şanlıurfa, ıhlamur ve portakal kokularını hissettiriyor. Ziyaretçilerine ve halkına hoş bir atmosfer sunmaya devam ediyor. Akşamları serin havalarda dışarıda vakit geçirirken uygun giysiler almak, keyifli anların yaşanmasına yardımcı olacaktır. Doğal güzellikler içinde vakit geçirmek isteyenlerin bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye ederiz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladıHaydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı
Türkiye'de sosyal medyada yeni dönem! Çocuklar için 'sonsuz kaydırma' dönemi bittiTürkiye'de sosyal medyada yeni dönem! Çocuklar için 'sonsuz kaydırma' dönemi bitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.