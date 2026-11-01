Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugünkü Şanlıurfa hava durumu karakteristik iklim özelliklerini yansıtıyor. Yerel halkı ve ziyaretçileri etkiliyor. 01 Kasım 2026’da hava oldukça ılıman. Gün içerisinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu, Şanlıurfa’nın tipik sonbahar havasıyla uyumlu bir sıcaklık aralığı. Açık havada vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün var.

Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. İlerleyen saatlerde güneşin ılımlı ısıtması, dışarıda vakit geçirmek için keyifli anlar sunuyor. Ancak gün içinde kırağı etkisi görülebilir. Dışarı çıkmadan önce kalın giysiler tercih edilmelidir. Gün batımına yaklaşırken havanın serinlemesi bekleniyor. Akşamüstü planı olanlar bir ceket bulundurmayı unutmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkate değer değişiklikler gösterebilir. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların hafif artması öngörülüyor. 22 ile 25 derece civarına ulaşması bekleniyor. Bu durum, Şanlıurfa’nın canlı sokaklarında daha fazla insan görünmesini sağlayacak. İlerleyen günlerde akşam sıcaklıklarının düşmesi muhtemeldir. Akşam açık havada zaman geçirenler kalın giysiler tercih etmelidir.

Bahar aylarına özgü yeşillik ve tarihi atmosfer, bu dönemde etkinliklerle dolup taşacaktır. Hava durumu elverişli hale gelirken açık hava etkinliklerini düşünenler için bazı önlemler alınmalıdır. Günlük giysi seçimlerinin yanı sıra şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yerel veriler, kısa süreli yağışların gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu oldukça ılıman ve keyifli. Mevsimin getirdiği değişikliklerle Şanlıurfa, ıhlamur ve portakal kokularını hissettiriyor. Ziyaretçilerine ve halkına hoş bir atmosfer sunmaya devam ediyor. Akşamları serin havalarda dışarıda vakit geçirirken uygun giysiler almak, keyifli anların yaşanmasına yardımcı olacaktır. Doğal güzellikler içinde vakit geçirmek isteyenlerin bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye ederiz.