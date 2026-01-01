HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 1 Ocak 2026 tarihinde hava durumu, ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Haliliye'de sıcaklık 8.5 ile 9.9 derece arasında seyrediyor. Siverek ve Hilvan'da ise hava sıcak ve parçalı bulutlu. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak ve kalın giysiler tercih etmek sağlık için önem taşıyor. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Şanlıurfa'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu yılın ilk gününde çeşitli koşullarla başladı. Haliliye ilçesinde hava sıcaklığı 8.5 ile 9.9 derece arasında seyretti. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde sıcaklık 16.8 ile 28.6 derece arasında değişti. Bu durum, Şanlıurfa'nın farklı bölgelerinde hava koşullarının ne kadar farklı olabileceğine işaret ediyor.

Haliliye ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde ise hava sıcak ve parçalı bulutlu olacak. Şanlıurfa'da hava durumu, ilçeden ilçeye farklılık gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Ocak Cuma günü Haliliye ilçesinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde hava daha sıcak ve açık olacak. 3 Ocak Cumartesi günü Haliliye ilçesinde hava daha soğuk ve açık yaşanacak. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde ise hava sıcaklığı 0 ile 1 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü Haliliye ilçesinde hava bulutlu ve açık olacak. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde sıcaklık 1 ile 6.8 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa'da yaşayanlar ve ziyaretçilerin hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak, uygun kıyafetler giymek sağlık açısından avantaj sağlar. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kalın giysiler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galata Köprüsü'nde Filistin buluşması! Kalabalık, toplanmaya başladıGalata Köprüsü'nde Filistin buluşması! Kalabalık, toplanmaya başladı
Ünlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattıÜnlü isimden Kasım Garipoğlu itirafı! Boğaz'daki uyuşturucu partilerinin detaylarını anlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.