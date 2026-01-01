Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu yılın ilk gününde çeşitli koşullarla başladı. Haliliye ilçesinde hava sıcaklığı 8.5 ile 9.9 derece arasında seyretti. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde sıcaklık 16.8 ile 28.6 derece arasında değişti. Bu durum, Şanlıurfa'nın farklı bölgelerinde hava koşullarının ne kadar farklı olabileceğine işaret ediyor.

Haliliye ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde ise hava sıcak ve parçalı bulutlu olacak. Şanlıurfa'da hava durumu, ilçeden ilçeye farklılık gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Ocak Cuma günü Haliliye ilçesinde hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde hava daha sıcak ve açık olacak. 3 Ocak Cumartesi günü Haliliye ilçesinde hava daha soğuk ve açık yaşanacak. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde ise hava sıcaklığı 0 ile 1 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü Haliliye ilçesinde hava bulutlu ve açık olacak. Siverek ve Hilvan gibi ilçelerde sıcaklık 1 ile 6.8 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa'da yaşayanlar ve ziyaretçilerin hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak, uygun kıyafetler giymek sağlık açısından avantaj sağlar. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kalın giysiler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.