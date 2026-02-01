Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 6 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı hafif seviyelerde kalacak. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk ya da şemsiye almak faydalı olacaktır.
Önümüzdeki günlerde yağışlı koşullar devam edecek. 2 Şubat Pazartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12 derece, gece ise 7 derece civarında olacak. 3 Şubat Salı günü hafif yağmur geçişleri yaşanacak. Gündüz sıcaklık 10 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 3 derece arasında değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava daha sakin olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece, gece ise 1 derece civarında bekleniyor.
Bu dönemde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk ya da şemsiye almalısınız. Trafik koşulları yağışlardan etkilenebilir. Sürüş sırasında dikkatli olmak faydalı olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum