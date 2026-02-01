HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti ile geçecek. Gündüz sıcaklık 11 derece, gece ise 6 dereceye düşecek. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. 2 Şubat'ta orta şiddette yağmur, 3 Şubat'ta hafif yağmur geçişleri görülecek. Hava koşulları trafik üzerinde etkili olabilir. Dışarıda olacağınız günlerde yağmurluk veya şemsiye almayı unutmayın.

Şanlıurfa'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 6 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı hafif seviyelerde kalacak. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk ya da şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağışlı koşullar devam edecek. 2 Şubat Pazartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12 derece, gece ise 7 derece civarında olacak. 3 Şubat Salı günü hafif yağmur geçişleri yaşanacak. Gündüz sıcaklık 10 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 3 derece arasında değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava daha sakin olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece, gece ise 1 derece civarında bekleniyor.

Bu dönemde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk ya da şemsiye almalısınız. Trafik koşulları yağışlardan etkilenebilir. Sürüş sırasında dikkatli olmak faydalı olacaktır.

