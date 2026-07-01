HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 1 Temmuz 2026 günü sıcaklık 39-41 derece arasında seyredecek. Nem oranı %12-16 olacak. Rüzgar, kuzey yönünden hafif esecek. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dışarıda kalanların bol su içmesi ve hafif giysiler tercih etmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşin dik olduğu saatlerde dikkatli olmalı ve serin alanları tercih etmelidir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörüyor. Gün boyunca sıcaklık 39 - 41 derece arasında değişecek. Nem oranı %12 - %16 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden 6 - 8 km/saat hızında esecek. Yağış olasılığı ise %0 seviyesinde.

Bu sıcaklıklar Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki yüksek değerlere işaret ediyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklık 40 derece civarına ulaşacak. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacaksanız, bol su içmeye özen göstermelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeniz yararlı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka veya güneş gözlüğü kullanmak koruyucu olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumları sürecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 40 - 41 derece arasında olacak. 3 Temmuz Cuma günü ise 41 - 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmelidir. Güneşin dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmalısınız. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Hafif ve sindirimi kolay besinler tercih etmelisiniz. Dışarıda çalışmanız gerektiğinde düzenli molalar vermeniz faydalı olacaktır. Gölgeli alanlarda dinlenmeye çalışmak sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirir.

Sonuç olarak, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Şanlıurfa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bartın'daki maden ocağında göçük: 1 ölüBartın'daki maden ocağında göçük: 1 ölü
Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.