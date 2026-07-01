Şanlıurfa Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörüyor. Gün boyunca sıcaklık 39 - 41 derece arasında değişecek. Nem oranı %12 - %16 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden 6 - 8 km/saat hızında esecek. Yağış olasılığı ise %0 seviyesinde.

Bu sıcaklıklar Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki yüksek değerlere işaret ediyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklık 40 derece civarına ulaşacak. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacaksanız, bol su içmeye özen göstermelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeniz yararlı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka veya güneş gözlüğü kullanmak koruyucu olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumları sürecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 40 - 41 derece arasında olacak. 3 Temmuz Cuma günü ise 41 - 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmelidir. Güneşin dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmalısınız. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Hafif ve sindirimi kolay besinler tercih etmelisiniz. Dışarıda çalışmanız gerektiğinde düzenli molalar vermeniz faydalı olacaktır. Gölgeli alanlarda dinlenmeye çalışmak sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirir.

Sonuç olarak, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Şanlıurfa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri almanız sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.