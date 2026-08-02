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Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü, hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 40 derece civarında olacakken, gece 23 - 24 derece arasında seyredecek. Yaz aylarının tipik havası olarak tahmin edilen bu sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yüksek sıcaklıklarda dışarıda zaman geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Aksi takdirde, sıcak çarpması riski artabilir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Şanlıurfa'da, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40 derece civarında olacaktır. Gece ise 23 - 24 derece arasında bir hava bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimini yansıtır. Hava koşulları sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 39 - 40 derece arasında olacak. 4 Ağustos Salı günü de 40 - 41 derece tahmin edilmektedir. Bu sıcak hava koşulları, yaz aylarında sıkça görülmektedir.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak gereklidir. Açık renkli, hafif giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Böylece sıcak çarpması riski azalır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Bu nedenle, yaz aylarında gelmeyi planlayanların hazırlık yapması önemlidir. Hava koşullarına uygun önlemler almak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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