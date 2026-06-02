Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Haziran Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu yaz mevsimini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında. Gece ise 21°C seviyelerinde olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli ve açık. Yağış ihtimali ise neredeyse sıfır. Bu nedenle, Şanlıurfa’da hava durumu sıcak ve güneşli olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 33°C civarında. 4 Haziran Perşembe günü ise 32°C seviyelerinde olacak. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve açık. Yağış ihtimali düşük olacak. Bu nedenle, Şanlıurfa’da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için önlemler önemlidir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı bu önlemler konforu artırır. Aynı zamanda sağlık açısından da önem taşır.