Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi. Şanlıurfa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 10 ile 11 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Mart Salı günü, hava bol güneş ışığıyla aydınlanacak. Sıcaklıklar 12 derece civarına ulaşacak. 4 Mart Çarşamba günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 11 derece civarında olacak. 5 Mart Perşembe günü, hava tekrar parlak güneş ışığıyla aydınlanacak. Sıcaklıklar yine 11 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 4 Mart Çarşamba günü yer yer sağanaklar beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde ise hava koşulları, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun görünüyor.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahminler, açık hava etkinlikleri için elverişli. Günlük planlarınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmalısınız. Keyifli ve sorunsuz bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.