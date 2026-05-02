Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Genel olarak hava çok bulutlu olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Ayrıca, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin edilmekte. 4 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 15 ile 18 derece arasında kalacak. Yer yer sağanakların sürmesi bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü ise 16 ile 19 derece arasında sıcaklıklar görülecek. Yağmur geçişlerinin olası olduğu belirtiliyor.

Bu hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekmektedir. Sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Gök gürültülü sağanaklar trafik kazalarını artırabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemli. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 15 ile 23 derece arasında değişim gösterecektir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korur. Gün boyu rahat etmenizi de sağlar.

Şanlıurfa'da 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu, çeşitli zorluklar sunabilir. Yer yer sağanaklar ve gök gürültülü sağanaklar açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Hava durumunu takip etmek ve önlemler almak, güvenliğinizi ve konforunuzu artıracaktır.