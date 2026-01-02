HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 2 Ocak 2026'da hava durumu soğuk ve kuru bir seyir izleyecek. Sıcaklıkların 0 ile -9 derece arasında değişmesi bekleniyor. 3 Ocak'ta hava çoğunlukla güneşli, sıcaklıklar ise -1 ile -8 derece arasında olacak. Devam eden günlerde de soğuk havanın etkisi sürecek. Vücut ısısını korumak için kalın giyinmek, eldiven ve atkı kullanmak önemli. Dışarıda dikkatli olmak, uygun ayakkabılar giymek kazaları önleyebilir.

Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve kuru olacak. Yılın bu dönemine özgü koşullar yansıyacak. Gün boyunca hava açık kalacak. Sıcaklıklar 0 ile -9 derece arasında değişecek. Böylece, hava durumu oldukça soğuk ve kuru olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar -1 ile -8 derece arasında seyredecek. 4 Ocak Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile -5 derece arasında değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile -4 derece arasında olacak. Böylece, soğuk ve kuru koşullar sürecek.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşer. Bu nedenle kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için tedbir alınmalıdır. Eldiven ve atkı kullanmak da faydalı olacaktır. Soğuk rüzgardan korunmak için dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Kaygan zeminlere karşı dikkat etmek gerekir. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaların önüne geçebilir. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını dengeler. Soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltır. Yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalı. Gerekirse evde kalmaları önerilir.

Şanlıurfa'da hava durumu şu an ve ilerleyen günlerde soğuk ve kuru olacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak uygun giyim ve önlemler almak önemlidir. Sağlığını korumak için tedbirli olmak gerekmektedir.

hava durumu Şanlıurfa
