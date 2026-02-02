HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 2 Şubat 2026 hava durumu hafif yağmurlu geçiyor. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %94 seviyesinde, rüzgar hızı ise 17 km/s olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişiklik gösterecek. Dışarıda rahat ve sağlıklı kalmak için su geçirmez giysiler ve ayakkabılar tercih edilmesi öneriliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumanın yanı sıra konforu artırıyor.

Taner Şahin

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, Şanlıurfa'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava sıcaklığı bu aralıkta kalacak. Nem oranı %94 civarında olacak. Rüzgarın hızı ise 17 km/s olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Şubat Salı günü hafif yağmurlu olması bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba güneşli geçecek. 5 Şubat Perşembe günü az bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar 3 Şubat’ta 7 ile 12 derece arasında olacak. 4 Şubat’ta bu aralık 5 ile 11 dereceye düşecek. 5 Şubat’ta ise sıcaklık 1 ile 13 derece arasında değişecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekenler var. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmez giysiler de kullanmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye kullanmak yerine su geçirmez mont tercih edilmesi pratik bir çözümdür. Sıcaklığın düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Hava koşullarına uygun giyinmek hem sağlığınızı korur hem de günü daha konforlu hale getirir.

