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Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 2 Temmuz 2026 tarihinde hava koşulları, sıcaklıkların 27 ile 40 derece arasında değişmesiyle dikkat çekiyor. Güneşli ve açık bir gün geçirecek olan şehirde, nem oranı %16 seviyelerinde seyredecek. Batı-güneybatıdan esecek rüzgar ise saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava dalgasının devam etmesi öngörülüyor. Dışarıda zaman geçirenlerin, güneşin etkilerinden korunması önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe. Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 27 ile 40 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı %16 civarında seyredecek. Rüzgar, batı-güneybatı yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Sıcak ve kuru hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 25 ile 41 derece arasında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklıklar 29 ile 41 derece arasında seyredecek. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, Şanlıurfa'da sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek yardımcı olur. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir. Bu önlemler, sıcak hava dalgasının olumsuz etkilerini en aza indirmeye destek olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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