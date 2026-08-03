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Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 3 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40-41 derece, gece ise 24-25 derece arasında değişecek. Yaz aylarında tipik sıcaklık ortalamalarına paralel seyredecek hava koşulları, bölge halkı için bunaltıcı bir durum yaratabilir. Sıcak günlerde yoğun güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketmek hayati öneme sahip. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için bu önlemler kritik olacak.

Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Şanlıurfa'da 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bölgenin tipik yaz koşulları yaşanacak. Gündüz hava sıcaklığı 40-41 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ortalamalarına paralel. Bölge halkı için bunaltıcı hava koşulları yaratacak.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık seviyelerinde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 41-42 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 40-41 derece civarında tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için zorlu koşullar yaratabilir.

Sıcak günlerde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bu gereklidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka kullanmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Güneş koruyucu ürünler uygulamak da gereklidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki hava koşulları, bölge halkının yaşamını etkiler. Hava durumunu takip etmek önemlidir. Gereken önlemleri almak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmek için şarttır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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