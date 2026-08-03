Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bölgenin tipik yaz koşulları yaşanacak. Gündüz hava sıcaklığı 40-41 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ortalamalarına paralel. Bölge halkı için bunaltıcı hava koşulları yaratacak.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık seviyelerinde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü sıcaklık 41-42 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 40-41 derece civarında tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için zorlu koşullar yaratabilir.

Sıcak günlerde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bu gereklidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka kullanmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Güneş koruyucu ürünler uygulamak da gereklidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki hava koşulları, bölge halkının yaşamını etkiler. Hava durumunu takip etmek önemlidir. Gereken önlemleri almak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmek için şarttır.