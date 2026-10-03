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Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugünkü hava durumu, Şanlıurfa'da ılımlı ve sakin bir atmosfer sunuyor. 3 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek için oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Hafif rüzgar ve güneşli günler, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşturuyor. Sağlıklı bir gün geçirmek için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugünkü hava durumu, Şanlıurfa'da sakin bir sıcaklık sunuyor. 3 Ekim Cumartesi'de hava 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Bu sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek için elverişli bir ortam sağlıyor. Hafif rüzgar da keyifli bir gün sunuyor. Genel olarak, Şanlıurfa'da hava ılımlı ve rahat. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve yürüyüşler için uygun bir zamanı işaret ediyor.

Bugünkü hava durumu yalnızca 3 Ekim ile sınırlı değil. Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri benzer sıcaklık aralığını sürdürecek. Özellikle hafta ortasında sıcaklıklar 20 derecenin üstünde kalacak. Ara sıra meydana gelecek hafif yağışlar, iklimin dengesini sağlayacak. Bu dönemde dışarıda uzun süre kalanların hafif giyinmeleri faydalı olacaktır. Aniden bastırabilecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sabah saatlerinde, serin havanın getirdiği nem sayesinde rahat bir gün geçirebilirsiniz. Fakat gün ilerledikçe sıcaklık artacak. Güneşin etkisi hissedilir hale gelecek. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı unutmayın. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmaya özen gösterin.

3 Ekim Cumartesi günü, Şanlıurfa'da dışarıda vakit geçirmek için uygun hava koşulları mevcut. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde açık hava etkinliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumu tahminlerine dikkat ederek önlemlerinizi almanızı öneririm. Şanlıurfa’nın iklimi, yazdan kışa geçiş dönemlerinde bile sunduğu güzel günler ile meşhurdur. Bu günlerin tadını çıkarmak, sağlığınıza katkıda bulunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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