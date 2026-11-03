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Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Kasım Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 3 Kasım 2026 itibarıyla hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Açık havada vakit geçirecekler için ideal koşullar sunuluyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunun stabil seyredeceği, sıcaklıkların 24 ile 26 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. Dışarıda kalacaklar hafif giyecekler hazırlamalı. Bol su tüketmek de önemli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Kasım Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 03 Kasım Salı 2026'da Şanlıurfa'da hava durumu ilginç. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, açık havada vakit geçirmek isteyenler için ideal. Güneş, bulutların arasından zaman zaman görünüyor. Hafif bir rüzgar esiyor. Bu nedenle gün boyunca ferah bir hava hissediliyor.

Bugünkü hava nasıl olacak diye merak edenler için bir bilgilendirme yapmak gerek. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklığın düşeceği bekleniyor. Serin bir akşam bizleri bekliyor. Günün ilk saatlerinde oluşan nem, akşam saatlerinde hafif bir soğuma ile rahat bir havaya dönüşüyor. Dışarıda olanlar, rüzgarın hırıltısını hissedebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri dikkat çekici. Şanlıurfa, genel olarak ortalamanın üzerinde sıcaklık deneyimleyecek. Çarşamba günü 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Ancak ilerleyen günlerde sıcaklık artacak. Cumartesi ve Pazar günleri 24 ile 26 derece arasında sıcaklık öngörülüyor. Bu günlerde hava durumu stabil kalacak. Hafif bulutlanmalar ve yerel yağışlar olabilir. Bu süreçte Şanlıurfa'da güneşlenmek için uygun zamanlar olacak.

Önceki günler ve bugünün hava durumu göz önüne alındığında bazı önerilerde bulunmak mümkün. Akşam dışarıda kalmayı planlayanlar hafif bir hırka veya ceket almayı unutmamalı. Ani rüzgar değişimlerine dikkat etmek gerek. Açık alanlarda kalabalık yerlerden kaçınmak sağlığınız açısından önemli. Gün boyunca bol su tüketimi de önerilir. Bu, günün tadını çıkarırken vücut direncinizi korumanıza yardımcı olur.

Şanlıurfa'da bugün keyifli bir hava var. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak olumlu seyretmeye devam edecek. Yaz sonunun sıcak günlerinde doğanın tadını çıkarmak için güzel bir dönemdesiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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