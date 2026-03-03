Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Mart Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Ayrıca, ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 12 derece civarında olması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında bir değer alacak. Rüzgarın hafif bir şekilde esmesi tahmin ediliyor. Nem oranının %69 civarında olması bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir meydana getiriyor.

4 Mart Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava durumu etkili olacak. 5 Mart Perşembe günü ise az bulutlu bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12-13 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3-5 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli durumda olacak.

Hafif yağmurlu günler özellikle 4 Mart'ta meydana gelecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız sağlıklı bir tercih olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Hafif bir üst giysi bulundurmanızda fayda var. Bu şekilde her saat diliminde rahat vakit geçirebilirsiniz.