Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Şubat Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu bugün değişken geçecek. 3 Şubat'ta sabah saatlerinde sıcaklık 9-10 derece civarında olacakken, hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 10-11 dereceye yükselecek. Akşam ise sıcaklık 8-9 dereceye düşecek ve hava bulutlanacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 4-14 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güncel hava raporlarını takip etmek önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı. Şanlıurfa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye yükselecek. Hafif yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. Hava daha da bulutlanacak. Nem oranı yüzde 58 - 65 arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 - 15 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 5 - 14 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 4 - 13 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 5 - 12 derece arasında seyredecek. Hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

hava durumu Şanlıurfa
