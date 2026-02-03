Şanlıurfa Hava Durumu! 03 Şubat Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı. Şanlıurfa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye yükselecek. Hafif yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. Hava daha da bulutlanacak. Nem oranı yüzde 58 - 65 arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 - 15 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 5 - 14 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 4 - 13 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 5 - 12 derece arasında seyredecek. Hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.