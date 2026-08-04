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Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 4 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 40-42 derece arasında seyredecek. Güneşli gökyüzü ve düşük nem oranı, sıcak ve kuru bir hava durumu oluşturacak. 5 ve 6 Ağustos'ta da sıcaklıklar 39-41, 38-40 dereceye düşecek. Bu koşullarda açık renkli giysiler giyinmek, bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak sağlık için önemli. Tarım yapanların sabah saatlerini tercih etmesi öneriliyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Şanlıurfa'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcaklığı 40 - 42 derece arasında olacak. Gün boyunca gökyüzü açık ve güneşli olacak. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu koşullar, Şanlıurfa'daki hava durumunun sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 39 - 41 derece arasında tahmin ediliyor. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 38 - 40 derece arasında olması öngörülüyor. Bu nedenle, Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içerek vücudunuzu serin tutmaya özen gösterin. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka veya güneş gözlüğü kullanarak korunabilirsiniz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar sabah erken saatleri tercih etmelidir. Bu önlemler, Şanlıurfa'da hava durumuna göre sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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